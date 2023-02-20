Депутаты ПСРМ оспорили в КС процедуру выдвижения Речана кандидатом в премьеры

0

Социалисты обвиняют Майю Санду в грубом нарушении закона при выдвижении Дорина Речана кандидатом в премьер-министры Молдовы. Соответствующее обращение в КС было подано сегодня утром.

– Мы считаем, что президент Майя Санду грубо нарушила постановление Конституционного суда и Конституцию РМ. Президент имитировала консультации с оппозицией. Напомним, что парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов была приглашена на эти консультации за 40 минут до их начала. В то же время уже был назначен совместный брифинг Санду и кандидата Речана. Было понятно, что есть определённый сценарий, и парламент в этой ситуации был проигнорирован. У нас 32 депутата, нам нужно было время, чтобы собраться и принять решение. Мы считаем, что Санду должна уважать законы этой страны, Конституцию РМ и парламент – хотя бы как институт, если она не уважает самих депутатов, которые являются народными избранниками, – отметил Батрынча.

В то же время член исполкома ПСРМ Максим Лебединский напомнил, что в своей практике Конституционный суд неоднократно высказывался по поводу того, что президент обязан проконсультироваться с парламентскими фракциями.

– Эти консультации нельзя имитировать, эти консультации не могут быть простым диалогом с фракциями. Эта конституциональная обязанность президента, так как на сегодняшний день Республика Молдова является всё-таки парламентской страной и решение принимает Парламент РМ. В этих условиях мы хотим посмотреть, как выскажется Конституционный суд, учитывая свои предыдущие решения по этому вопросу. Останется ли он при своём мнении или же будет играть в политические игры в пользу определённых групп, – отметил Лебединский.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.