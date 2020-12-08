Депутаты ПСРМ обсудили поправки к проектам бюджетов на 2021 год

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Депутаты ПСРМ обсудили дополнения к налогово-бюджетным законопроектам, которые предстоит рассмотреть во втором чтении. В заседании фракции принял участие и президент страны Игорь Додон.

Некоторые предложения к проектам стали следствием встреч депутатов с жителями страны, которые состоялись в понедельник, 7 декабря. Парламентарии рассмотрели и предложения об улучшении и других законов, которые будут включены в повестку пленарного заседания парламента.

Участники заседания также обсудили возможности диалога с другими парламентскими группами относительно согласования “дорожной карты” с указанием юридических действий, необходимых для роспуска парламента и назначения досрочных выборов. ПСРМ подтвердила, что готова обсуждать поиск решений со всеми фракциями с тем, чтобы выборы состоялись в 2021 году.

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