Депутаты ПСРМ обратились в КС: Применение увеличенных тарифов задним числом – нарушение (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ обратились сегодня в Конституционный суд с просьбой о толковании через призму конституционных норм решения об установлении и применении тарифов задним числом, что, по мнению социалистов, является нарушением прав потребителей.

Авторы обращения отметили, что, согласно Конституции, установление и введение государственными органами налогов и сборов с обратной силой является нарушением права собственности. Таким образом, утверждение 28 января Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) тарифов на газ с 1 января, то есть задним числом, противоречит высшему закону страны.

Социалисты обратили внимание на то, что введение тарифов задним числом искажает реальные расчёты потребителей и приводит к увеличению расходов на 37% на каждый потребленный кубометр. В то же время, согласно отчёту Всемирного банка, 41% населения Молдовы живет за «региональной чертой бедности».

Депутаты отмечают, что действия властей таким образом нарушают право собственности граждан Республики Молдова. В то же время в своём решении от 2011 года Конституционный суд отмечает, что недопустимо использование экономического кризиса или финансовых трудностей для ограничения основных прав и свобод граждан.

Депутаты ПСРМ подчеркивают, что введение властями тарифов и сборов, несоразмерных доходам граждан, а также их применение задним числом компрометирует право собственности людей, которое закреплено в Конституции и в Европейской конвенции о правах человека.

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