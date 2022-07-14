Депутаты ПСРМ: На оружие власти деньги нашли, пусть найдут и на детей (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ Владимир Односталко и Алла Дарованная представили сегодня на брифинге законопроект, который предусматривает выделение финансовой помощи в размере 1 тыс. леев семьям для подготовки школьников к учебному году.

– Мы не можем игнорировать потребности родителей в подготовке детей к учебному году, мы не можем также игнорировать рост цен, который повлияет на их расходы. Надеемся, что правительство найдёт эти средства, – сказала Алла Дарованная.

Депутат отметила, что стоимость проекта составляет 998 млн леев.

В то же время Владимир Односталко подчеркнул, что по вине беспрецедентно некомпетентного правительства люди сегодня выживают как могут.

– В условиях галопирующей инфляции очень важна поддержка семей и детей. Поэтому мы, оппозиция, предпринимаем шаги, чтобы смягчить последствия ценовых шоков, – сказал депутат.

Он отметил, что деньги у государства есть, учитывая рост сбора налогов за счёт роста цен.

– Эти деньги уходят в бюджет, но народу не возвращаются, а оседают в карманах чиновников. Расходы на президентуру, на министерства, на МВД, на оружие увеличили, нашли деньги. Если будет желание, то деньги будут и на детей, – подчеркнул Владимир Односталко.

В заключение Алла Дарованная обратила внимание на то, что этот проект большинство ПДС отклонило, обосновав отсутствием заключения правительства и профильной комиссии. Однако сегодня же днём профильная комиссия была созвана в срочном порядке, чтобы дать заключение двум проектам ПДС, но не проекту оппозиции.

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