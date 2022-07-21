Депутаты проголосовали за снятие парламентского иммунитета с Марины Таубер

Депутаты проголосовали за снятие парламентского иммунитета с Марины Таубер

С соответствующей просьбой сегодня утром к депутатам обратился врио генерального прокурора Думитру Робу после проведённых у членов и активистов партии “Шор” обысков в связи с делом о незаконном финансировании. 

За снятие иммунитета проголосовали депутаты ПДС и “Шор”. После принятого решения в парламенте были замечены офицеры НАЦ.

Сама Таубер назвала случившееся политической расправой. Депутат говорит, что ей ещё на прошлой неделе стало известно, что готовится её задержание по заказу Майи Санду. В администрации президента данное заявление пока не прокомментировали.

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