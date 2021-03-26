Депутаты приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента (ФОТО)

Депутаты приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента (ФОТО)

За неё проголосовали 54 избранника. 

В тексте принятого документа говорится о необходимости срочного избрания правительства, которое сможет разрешить пандемический кризис и справиться с существующими социально-экономическими проблемами. Кроме того, в декларации содержится призыв к консолидации усилий во избежание институционального тупика, спровоцированного отсутствием диалога со стороны администрации президента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md