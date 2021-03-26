Депутаты приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента (ФОТО)

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За неё проголосовали 54 избранника.

В тексте принятого документа говорится о необходимости срочного избрания правительства, которое сможет разрешить пандемический кризис и справиться с существующими социально-экономическими проблемами. Кроме того, в декларации содержится призыв к консолидации усилий во избежание институционального тупика, спровоцированного отсутствием диалога со стороны администрации президента.

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