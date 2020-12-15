Депутаты поддержали инициативу ПСРМ о снижении возраста выхода на пенсию

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Постоянная парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье одобрила на сегодняшнем заседании проект о внесении изменений в Закон “О государственной пенсионной системе”. Документ предусматривает, что возраст выхода на пенсию женщин будет составлять 57 лет, а мужчин – 62 года.

Инициатива принадлежит фракции ПСРМ. Таким образом, будет отменена принятая правительством Павла Филипа реформа, предусматривающая, что на пенсию женщины и мужчины в Молдове будут выходить в 63 года. Документ предстоит рассмотреть и утвердить на заседании парламента.

Напомним, ранее Игорь Додон заявлял, что для него будет символичным подписать перед сложением полномочий указ об отмене повышения пенсионного возраста.

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