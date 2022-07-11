Депутаты ПДС: За год смогли бы больше, если бы не война (ВИДЕО)

Депутаты ПДС: За год смогли бы больше, если бы не война (ВИДЕО)

За год ПДС внесла в парламент “новый стиль и подход, новое отношение к коллегам. Мы приняли многие важные законы”. Это по прошествии 12 месяцев со дня последних парламентских выборов считает главным спикер парламента Игорь Гросу. Депутаты партии “Действие и солидарность” говорят, что гордятся результатами своей работы, но “могли бы сделать больше, если бы не война”. 

– Это был чрезвычайно сложный год. По нам ударили энергетический кризис и война. Но нам удаётся поддерживать уязвимых людей, реализовывать реформы, в том числе юстиции, проводить важные законы, – говорит депутат ПДС Раду Мариан. 

– Год не был лёгким. Я знаю, что эти слова не греют, но такова реальность, мы все это чувствуем. Нам пришлось справиться с внешним давлением, с непростой региональной ситуацией. Главное, что у граждан есть правительство, которое не ворует у них. Да, мы ошибаемся, некоторые вещи запаздывают, но мы исправляемся, – отмечает Думитру Алайба. 

С другой стороны, оппозиция отмечает, что по результатам минувшего года гордиться ПДС нечем, так как всё подорожало, а жизнь граждан стала гораздо хуже, чем была до 11 июля 2021 года.

Репортаж телеканала TV8.

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