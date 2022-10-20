Депутаты ПДС выступили против предложенных оппозицией антикризисных мер (ВИДЕО)

0

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил на сегодняшнем заседании законодательного органа принять ряд антикризисных социальных мер.

В частности, речь идёт об ограничении максимального размера зарплаты руководителей государственных учреждений. Сэкономленные за счёт этого деньги социалисты предлагают направить в фонд помощи гражданам. Ещё одно предложение касалось 90-дневного моратория на взыскание выплат и процентов по кредитам по запросу физических лиц или экономических агентов.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.