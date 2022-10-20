Депутаты ПДС выступили против предложенных оппозицией антикризисных мер (ВИДЕО)

Депутаты ПДС выступили против предложенных оппозицией антикризисных мер (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил на сегодняшнем заседании законодательного органа принять ряд антикризисных социальных мер.

В частности, речь идёт об ограничении максимального размера зарплаты руководителей государственных учреждений. Сэкономленные за счёт этого деньги социалисты предлагают направить в фонд помощи гражданам. Ещё одно предложение касалось 90-дневного моратория на взыскание выплат и процентов по кредитам по запросу физических лиц или экономических агентов.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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