Депутаты ПДС выступили против компенсаций населению в связи с увеличением тарифа на газ

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Правящее большинство не поддержало инициативу фракции Блока коммунистов и социалистов о выделении компенсаций всем гражданам в связи с ростом тарифа на газ.

Разработанный БКС проект предусматривает покрытие государством разницы между старым и новым тарифом.

– Это поможет смягчить резкий рост цен для населения, – отметил депутат БКС Петру Бурдужа.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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