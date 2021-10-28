Депутаты ПДС вновь выступили против обеспечения школьников бесплатным питанием

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Депутаты партии “Действие и солидарность” не поддержали инициативу фракции Блока коммунистов и социалистов об обеспечении учащихся 1-9 классов бесплатным питанием.

Ранее правительство вынесло отрицательное заключение по данному проекту. Как отметила депутат БКС Алла Дарованная, кабмин мог прийти на помощь хотя бы детям из социально уязвимых семей, однако не сделал даже этого.

– Несмотря на отрицательное заключение правительства, просим включить этот проект в повестку заседания, потому что он очень важен, его ждут люди, – сказала она.

Депутаты ПДС проголосовали против.

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