Депутаты ПДС считают, что бесплатно кормить в школах нужно только некоторых детей

Депутаты ПДС считают, что государство должно обеспечивать бесплатным питанием не всех детей, а только из малоимущих семей. Об этом говорил председатель постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун во время обсуждения проекта Блока коммунистов и социалистов, в котором предлагается кормить в школах не только учащихся 1-4, но и 5-9 классов.
Перчун заявил, что это большие траты для государства, а потому в школах следует кормить детей только из нуждающихся семей.
– Думаю, мы должны обеспечивать питанием только детей из социально уязвимых семей. Если кормить всех, расходы будут очень большими, эта мера не кажется мне справедливой, – сказал он.
Один из авторов проекта, депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная подчеркнула, что инициатива затрагивает 136 тысяч учащихся.
– Мы предлагаем кормить за счёт государства всех учащихся 1-9 классов. Затраты не столь велики, а дети будут довольны, – сказала она.
Инициатива получила одобрение комиссии с условием, что её одобрит и правительство.
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Обсолютно верно что кормить бесплатно нужно только детей из многодетных или малоимущих семей. Я думаю, что дети из богатых семей,даже не будут смотреть на обычную пищу. Они привыкли кушать изысканную пищу,типа лобстеров и крабов,королевских креветок,гриль из мраморной говядины итд.А таких в Молдове,к счастью,есть. Молдоване плачут что живут бедно,но смотрите на улице сколько дорогущих автомобилей,какие котеджы понастроены,какой бизнес,итд. Что,у этой категории людей тоже надо кормить детей бесплатно?
А много в сёлах тех, кто привык кушать лобстеров? Вы иногда думаете что предлагаете?
Дети все одинаковые – они еще ничего не понимают – нельзя делить на хороших и плохих – нацисты только так поступали…
Дети прекрасно всё понимают… Иногда лучше понимают чем взрослые! Никто не делит детей на хороших и плохих… А что ещё делали нацисты? Расскажи пожалуйста, очень интересно…