Депутаты ПДС считают, что бесплатно кормить в школах нужно только некоторых детей

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Депутаты ПДС считают, что государство должно обеспечивать бесплатным питанием не всех детей, а только из малоимущих семей. Об этом говорил председатель постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун во время обсуждения проекта Блока коммунистов и социалистов, в котором предлагается кормить в школах не только учащихся 1-4, но и 5-9 классов.

Перчун заявил, что это большие траты для государства, а потому в школах следует кормить детей только из нуждающихся семей.

– Думаю, мы должны обеспечивать питанием только детей из социально уязвимых семей. Если кормить всех, расходы будут очень большими, эта мера не кажется мне справедливой, – сказал он.

Один из авторов проекта, депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная подчеркнула, что инициатива затрагивает 136 тысяч учащихся.

– Мы предлагаем кормить за счёт государства всех учащихся 1-9 классов. Затраты не столь велики, а дети будут довольны, – сказала она.

Инициатива получила одобрение комиссии с условием, что её одобрит и правительство.

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