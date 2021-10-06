Депутаты ПДС против учреждения в Молдове семейного капитала

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Правящая партия не поддерживает предложенный депутатами фракции Блока коммунистов и социалистов законопроект об учреждении семейного капитала.

Соответствующая инициатива была рассмотрена сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Депутаты ПДС отказались поддержать законопроект, мотивируя это отсутствием заключения правительства.

Один из авторов проекта, социалист Владимир Односталко, заявил, что по законодательству исполнительная власть обязана дать заключение в течение месяца с даты регистрации законопроекта. Документ был зарегистрирован в парламенте 26 августа. В свою очередь, председатель комиссии, депутат ПДС Думитру Алайба попытался оправдать задержку этого проекта тем, что «подобное случается».

Согласно инициативе социалистов, семья имеет право воспользоваться финансовыми средствами из семейного капитала по достижении ребёнком трёхлетнего возраста. До этого времени средства будут аккумулироваться на специальном счету, управляемом Национальной кассой социального страхования.

Размер семейного капитала будет зависеть от количества родных или приёмных несовершеннолетних детей, воспитываемых в семье. Предлагается, чтобы размер семейного капитала при рождении первого ребёнка составлял три среднемесячные заработные платы по экономике за предыдущий год, для второго ребенка – пять среднемесячных заработных плат, а для трёх и более детей – семь среднемесячных заработных плат. Семейный капитал не заменяет другие льготы, пособия и социальные услуги, предусмотренные законом.

Авторы законопроекта утверждают, что создание семейного капитала необходимо для обеспечения конституционных положений о защите детей и семей с детьми, а также для повышения рождаемости в стране.

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