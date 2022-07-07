Депутаты ПДС против проведения слушаний на тему реорганизации вузов Молдовы (ВИДЕО)

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Фракция БКС потребовала сегодня проведения парламентских слушаний с участием министра образования и науки Анатолия Топалэ. Депутаты обратили внимание на возмущение в обществе в связи с инициативой о слиянии ряда вузов, а также на то, что планы министерства в этом отношении до сих пор не ясны.

В частности, депутат БКС Раду Мудряк выразил недоумение тем, что в считающей себя аграрной стране Аграрный университет оказался вдруг не нужен.

– Это учреждение не должно подлежать слиянию с другими, в частности, с Государственным университетом, как было заявлено. Нельзя посадить агронома или зоотехника в один зал с филологом. То же самое касается и Технического университета. Возникает вопрос: нам нужны специалисты в области сельского хозяйства? Нам нужны люди, которые будут кормить население? – отметил Мудряк.

В связи с этим фракция Блока коммунистов и социалистов инициировала проведение слушаний, чтобы узнать от министра, в чём интерес в закрытии Аграрного и других вузов страны. Депутаты ПДС предложение не поддержали.

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