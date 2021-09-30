Депутаты ПДС против проведения парламентских слушаний по газовому вопросу (ВИДЕО)

Депутаты ПДС против проведения парламентских слушаний по газовому вопросу (ВИДЕО)

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов в очередной раз потребовали заслушать на заседании парламента министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну по вопросу переговоров с “Газпромом” о стоимости газа для Молдовы. 

– Сегодня 30 сентября – последний день действия контракта с “Газпромом”. С завтрашнего дня этот договор уже не будет действовать. Что будет, на какой мы стадии, где и кто ведёт переговоры, какие предложения поступают с нашей стороны, со стороны наших партнёров, когда это закончится и когда мы будем уверены в том, что снабжение нашей страны природным газом будет стабильным и достаточным? – заявил депутат БКС Олег Рейдман.

Однако парламентское большинство данную инициативу снова не поддержало. Слушания не состоятся.

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