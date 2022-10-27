Депутаты ПДС против ликвидации НАРЭ (ВИДЕО)

0

Депутаты партии “Действие и солидарность” не поддержали инициативу о включении в повестку сегодняшнего заседания парламента проекта о ликвидации Национального агентства по регулированию в энергетике. С данным предложением выступил вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы считаем, что это ведомство, кроме налаживания дружеских отношений с нефтяными компаниями, не делает больше ничего, только констатирует рост тарифов и цен. Мы считаем, что это ведомство, которое потребляет около 100 млн леев, стало бесполезным. Мы считаем, что у Правительства РМ есть достаточно специалистов, чтобы устанавливать тарифы и отвечать перед гражданами за ту ситуацию, которая сложилась. А это учреждение категорически нужно ликвидировать. И последнее – Парламент РМ год назад единогласно выразил вотум недоверия руководству НАРЭ. Мы считаем, что этим голосованием мы констатировали бесполезность этого учреждения. К сожалению, НАРЭ не отреагировало на призыв парламента и продолжает служить интересам крупных компаний, в особенности нефтяных. Наша инициатива – ликвидировать НАРЭ и передать полномочия правительству. А деньги, которые будут сэкономлены, останутся в карманах граждан, – отметил Влад Батрынча.

Депутаты ПДС инициативу не поддержали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.