Депутаты ПДС против инициативы социалистов о компенсациях для населения в связи с ростом тарифа на газ

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Депутаты ПДС, входящие в состав постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, отказались от включения в повестку заседания инициативы ПСРМ о предоставлении компенсаций гражданам в связи с ростом тарифа на газ.

Проект предполагает, что до 100 кубометров потреблённого газа граждане будут оплачивать по старому тарифу – 4,29 банов, а разницу в 6,4 лея покроет государство. Один из авторов инициативы, депутат Петру Бурдужа отметил, что этот документ нужно срочно обсудить и принять, учитывая то, что новый тариф будет применяться уже с 1 ноября. Депутаты ПДС, однако, выступили против. Так, глава комиссии Думитру Алайба заявил, что пока нет заключения правительства, обсуждать нечего.

Напомним, новый тариф на газ в Молдове составляет 11 леев 8 банов. В ближайшие месяцы ожидается рост тарифов на отопление, воду, канализацию и электричество.

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