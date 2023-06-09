Депутаты ПДС проголосовали за повышение зарплат министров до 50 тысяч леев

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Голосами 57 депутатов ПДС в первом чтении были приняты поправки к бюджету на 2023 год. Они предусматривают среди прочего повышение зарплат госслужащих, в том числе министров.

– У нас должны быть нормальные зарплаты. Сейчас в правительстве, в государственном управлении самые низкие зарплаты. Так дальше продолжаться не может, – заявил Дорин Речан, представляя проект депутатам.

Повышение, по его словам, коснётся 1300 человек из сектора государственной администрации правительства.

Поправки к бюджету на 2023 год должны быть рассмотрены и приняты во втором чтении.

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