Депутаты ПДС проголосовали против закона, запрещающего продажу сельхозземель иностранцам

Депутаты ПДС проголосовали против закона, запрещающего продажу сельхозземель иностранцам

Правящее большинство отклонило проект нового Земельного кодекса, предусматривающий запрет на продажу сельскохозяйственных земель РМ иностранцам. Как отметил вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, документ разрабатывался на протяжении трёх лет специалистами Аграрного университета, Академии наук Молдовы, экспертами в кадастровой области, в том числе из Венгрии и Польши. 

Депутаты БКС раскритиковали голосование большинства. Василий Боля, в частности, отметил, что ПДС теперь предстоит объясниться с аграриями.

– Это большая ошибка и шаг против сельхозпроизводителей и пищевой промышленности, – сказал он. 

Напомним, что сегодня большинство проголосовало также против инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов об удвоении фонда субсидирования сельского хозяйства.

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