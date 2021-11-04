Депутаты ПДС проголосовали против закона, запрещающего продажу сельхозземель иностранцам

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Правящее большинство отклонило проект нового Земельного кодекса, предусматривающий запрет на продажу сельскохозяйственных земель РМ иностранцам. Как отметил вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, документ разрабатывался на протяжении трёх лет специалистами Аграрного университета, Академии наук Молдовы, экспертами в кадастровой области, в том числе из Венгрии и Польши.

Депутаты БКС раскритиковали голосование большинства. Василий Боля, в частности, отметил, что ПДС теперь предстоит объясниться с аграриями.

– Это большая ошибка и шаг против сельхозпроизводителей и пищевой промышленности, – сказал он.

Напомним, что сегодня большинство проголосовало также против инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов об удвоении фонда субсидирования сельского хозяйства.

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