Депутаты ПДС продолжают блокировать важные инициативы Блока коммунистов и социалистов

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Члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от ПДС не поддержали на сегодняшнем заседании ряд проектов фракции Блока коммунистов и социалистов, направленных в поддержку аграриев, предпринимателей и граждан.

В частности, речь идёт о: выделении помощи аграриям, пострадавшим от разгула стихии; введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль; освобождении от налогов и сборов при ввозе в страну имущества, включая автомобили, не только диаспоры, но и всех граждан. Все эти инициативы не были поддержаны депутатами ПДС.

Стоит отметить, что представители власти и ранее блокировали эти и другие важные проекты фракции Блока коммунистов и социалистов.

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