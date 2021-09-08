Депутаты ПДС продолжают блокировать важные инициативы Блока коммунистов и социалистов

Депутаты ПДС продолжают блокировать важные инициативы Блока коммунистов и социалистов

Члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от ПДС не поддержали на сегодняшнем заседании ряд проектов фракции Блока коммунистов и социалистов, направленных в поддержку аграриев, предпринимателей и граждан. 

В частности, речь идёт о: выделении помощи аграриям, пострадавшим от разгула стихии; введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль; освобождении от налогов и сборов при ввозе в страну имущества, включая автомобили, не только диаспоры, но и всех граждан. Все эти инициативы не были поддержаны депутатами ПДС.

Стоит отметить, что представители власти и ранее блокировали эти и другие важные проекты фракции Блока коммунистов и социалистов.

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