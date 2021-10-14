Депутаты ПДС приняли в окончательном чтении Стамбульскую конвенцию. Фракция БКС покинула в знак протеста заседание парламента

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Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию голосами депутатов ПДС. Фракция Блока коммунистов и социалистов жёстко раскритиковала документ и покинула в знак протеста заседание парламента.

– Я обращаюсь к вам: вникните в суть этой конвенции. Здесь нет ничего общего с борьбой против насилия над женщинами, детали скрываются в ст.3, пунктах (c) и (f). Если вы не читали, говорю вам: в пункте (f) прямо указано, что в понятие “женщина” включаются девочки до 18 лет, а после 18 лет кто они? Пункт (c) – “пол будет означать поведение, деятельность и социальные атрибуты, которые общество посчитает адекватными для женщин и мужчин”. Если я вас спрошу, какова роль этой конвенции в защите прав женщин и чем дополнительно она помогает им избавиться от насилия, вы не найдёте ответа, потому что здесь нет логики, – заявил депутат БКС Григорий Новак.

Он выступил с инициативой внесения поправки в текст конвенции, однако его предложение было отклонено. В знак протеста фракция Блока коммунистов и социалистов покинула зал заседания.

– Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Если вы гордитесь тем, что делаете, знайте – вся страна видит, что вы творите, – заявил Новак.

Напомним, что ранее Молдавская митрополия публично обратилась к президенту, парламенту и правительству, выразив обеспокоенность ратификацией Стамбульской конвенции.

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