Депутаты ПДС приняли новый Кодекс о выборах. Оппозиция раскритиковала документ и в голосовании не участвовала

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Депутаты ПДС приняли на сегодняшнем заседании законодательного органа новый Кодекс о выборах. За документ, несмотря на критику оппозиции, проголосовали 55 представителей парламентского большинства.

Авторы нового Кодекса о выборах говорят, что он призван усовершенствовать электоральные процедуры и устранить существующие недостатки и противоречия в данном процессе. Среди нововведений – двухдневное голосование (не только в воскресенье, но и в субботу) в период ЧП в некоторых электоральных округах. Кроме того, гражданам разрешат голосовать не только с булетином, но и с временным удостоверением личности, а также с загранпаспортом. Бюллетени теперь будут печатать только на государственном языке, а СМИ будут обязаны освещать выборы корректно и равноудалённо. В противном случае они будут наказаны.

Фракция БКС раскритиковала документ и в голосовании не участвовала. Вице-спикер парламента Влад Батрынча обратил внимание на отсутствие широких дискуссий по этому поводу, в том числе с внепарламентскими партиями. По его мнению, некоторые положения нового закона не только дискриминируют отдельные группы граждан, но и ставят под угрозу весь избирательный процесс.

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