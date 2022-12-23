Депутаты ПДС приняли госбюджет на 2023 год

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Проект закона о государственном бюджете на 2023 год был принят вчера депутатами правящей партии во втором чтении.

В 2023 году доходы государственного бюджета составят 64,9 млрд леев, что на 9,3% больше доходов, намеченных в текущем году, а расходы – 83,2 млрд леев, что на 12,5% выше.Дефицит госбюджета в размере 18,3 млрд леев будет покрыт за счёт внутренних и внешних источников.

Налог на добавленную стоимость является важнейшим источником дохода – более половины всего объёма бюджета, передаёт moldpres.md. Поступления от грантов в госбюджет в следующем году ожидаются на уровне 5,5 млрд леев, что составляет 8,5% от общих доходов.

В 2023 году будет осуществлено 154 проекта, финансируемых из внешних источников. Расходы на их выполнение оцениваются в 4,5 млрд леев.

Также вчера депутаты утвердили налоговую и таможенную политику на 2023 год и бюджеты социального и медицинского страхования. Оппозиция бойкотировала заседание.

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