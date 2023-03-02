Депутаты ПДС приняли декларацию об агрессии России против Украины

0

Представители правящей партии постановили, что Россия с февраля 2014 года ведёт незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года переросла в полномасштабное вторжение.

Согласно принятому документу, “этот акт открытой агрессии представляет собой военные преступления и грубое и серьёзное нарушение принципов международного права и международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией”.

Парламентарии призвали Россию “прекратить военные действия в Украине и безоговорочно вывести все военные силы и технику со всей международно признанной территории Украины. В то же время власти Республики Молдова поддерживают усилия сообщества демократических государств по созданию специального трибунала по делу об агрессии против Украины и об установлении ответственности за военные преступления и за все нарушения международного гуманитарного права, совершённые Российской Федерацией и её союзниками в Украине”, передаёт moldpres.md.

Документ подтверждает готовность молдавских властей продолжать оказывать помощь гражданам соседней страны, которые ищут убежища из-за войны.

В то же время парламентское большинство отвергло инициативу БКС о принятии совместной декларации о мире. В знак протеста оппозиция покинула заседание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.