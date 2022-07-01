Депутаты ПДС поддерживают реорганизацию вузов: парламентское большинство отклонило инициативу БКС о проведении слушаний (ВИДЕО)

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Парламентское большинство отклонило инициативу фракции Блока коммунистов и социалистов о проведении слушаний с участием министра образования на тему объявленной ведомством реорганизации вузов страны. Коммунисты и социалисты настаивают на необходимости сохранения учебных заведений и призывают не экономить на образовании.

– Не на всё в этой жизни и в Республике Молдова нужно смотреть сквозь призму политики. Нужно провести серьёзные дебаты и в парламентских комиссиях, и тут, на заседании. Любая реформа, которая реализуется в РМ, должна вести к улучшению качеств социальных услуг. В данном случае речь о высшем образовании. Мы прекрасно понимаем, что Республика Молдова переживает кризис, но во всех развитых странах государство инвестирует в образование, потому что истинное богатство любой страны – это люди, специалисты, их знания. Эта реформа не обсуждалась ни с академической средой, ни с дидактическими кадрами, ни со специалистами. Практически полностью отсутствует транспарентность. Эта реформа должна быть прозрачной, она должна быть широко обсуждена, и ответственность за её принятие должен взять в том числе парламент, – сказал вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он коснулся Аграрного университета, которому в этом году исполняется 90 лет. Вице-спикер парламента напомнил, что Молдова – аграрная страна, а этот вуз подготовил множество кадров в этой области. Учреждение также обладает огромным потенциалом, отметил он. Это, подчеркнул Влад Батрынча, касается и Государственного университета физкультуры и спорта, и Тараклийского университета.

– Все эти вузы нуждаются в нашем внимании. Нужны дебаты и в комиссиях, и здесь. Поэтому предлагаем заслушать на заседании министра образования, господина Топалэ, чтобы понять и содержание, и качество этой реформы. Надеемся, что по результатам этих слушаний мы сделаем выводы и, может быть, найдём и источники финансирования, чтобы не допустить закрытия этих учебных заведений, – сказал он.

Парламентское большинство, однако, выступило против данной инициативы.

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