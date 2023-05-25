Депутаты ПДС поддержали резолюцию собрания “Европейская Молдова”

0

Парламентское большинство полностью поддержало требования граждан Республики Молдова, содержащиеся в резолюции собрания “Европейская Молдова”, принятой на площади Великого национального собрания 21 мая 2023 года. Документ провозглашает необратимый путь европейской интеграции и присоединения в качестве национального приоритетного проекта Республики Молдова и призывает всё общество, включая все политические силы, проявить зрелость, единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национального интереса – вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Лидерам общественного мнения также предлагается информировать население об обязательствах и преимуществах Соглашения об ассоциации с Европейским союзом для граждан Республики Молдова.

Проект постановления вступил в силу в день принятия. 21 мая 2023 года на площади Великого национального собрания состоялось собрание “Европейская Молдова”, на котором была принята резолюция, посредством которой участники подтвердили стремление Республики Молдова стать членом Европейского союза, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.