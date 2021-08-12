Депутаты ПДС отказываются от обсуждения запрета на продажу молдавских земель иностранцев

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Принятие нового Земельного кодекса, в котором будет законодательно запрещена продажа молдавских земель иностранцам, не является приоритетом для ПДС. Депутаты партии «Действие и солидарность» не поддержали сегодня предложение фракции Блока коммунистов и социалистов о включении этого вопроса в повестку.

Вице-председатель комиссии, депутат блока Василий Боля отметил, что это ожидаемый гражданами документ, который разрабатывался вместе с местными и зарубежными экспертами в течение двух лет. Однако все семь членов комиссии от ПДС единогласно отклонили это предложение.

Депутаты ПДС также не поддержали инициативы о введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль, об удвоении помощи фермерам и ряд других проектов оппозиции. Все они не были включены в повестку предстоящего заседания парламента.

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