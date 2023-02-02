Депутаты ПДС отказались заслушать Литвиненко на заседании парламента

Депутаты ПДС отказались заслушать Литвиненко на заседании парламента

С соответствующей инициативой сегодня выступила фракция БКС. В частности, коммунисты и социалисты потребовали заслушать Серджиу Литвиненко по поводу происходящих в последние недели в системе юстиции событий и его непосредственного призыва отменить конкурс на должность главного прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. 

Парламентское большинство выступило против данной инициативы. В итоге Литвиненко в парламенте не заслушают.

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