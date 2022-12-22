Депутаты ПДС отказали в проведении парламентских слушаний по вопросу закрытия 6 телеканалов (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов потребовала на сегодняшнем заседании парламента проведения в срочном порядке слушаний с участием премьер-министра РМ Натальи Гаврилицы и председателя Совета по телевидению и радио Лилианы Вицу по вопросу закрытия 6 телеканалов.

Инициативу озвучил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Принятое против 6 телеканалов решение он назвал чрезвычайно радикальным, опасным и не имеющим юридического основания. Он также напомнил, что, прося поддержки для продления чрезвычайного положения в Молдове, Наталья Гаврилица четыре раза заявила, что оно не будет использовано против прав и свобод граждан.

После продолжительных дебатов на эту тему депутаты ПДС инициативу о проведении слушаний не поддержали. Оппозиция запросила о получасовой паузе в заседании законодательного органа.

Напомним, сегодня у стен парламента прошла акция протеста против закрытия 6 телеканалов.

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