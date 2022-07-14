Депутаты ПДС отказали в предоставлении финансовой помощи родителям для подготовки детей к школе (ВИДЕО)

Депутаты ПДС отказали в предоставлении финансовой помощи родителям для подготовки детей к школе (ВИДЕО)

Соответствующую инициативу на заседании парламента представила депутат ПСРМ Алла Дарованная. Проект предполагает выделение единовременной помощи в размере 1000 леев для подготовки учащихся 1-9 классов к школе, отметила она. 

– Цены на все товары растут, а если в семье 2-3 ребёнка, справиться с затратами на их подготовку к учебному году крайне сложно, – мотивировала предложение Дарованная. 

Депутаты ПДС инициативу не поддержали.

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