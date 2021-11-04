Депутаты ПДС отказали в помощи пенсионерам, ветеранам и “детям войны” (ВИДЕО)

Депутаты ПДС отказали в помощи пенсионерам, ветеранам и “детям войны” (ВИДЕО)

Депутаты правящей партии не поддержали предложение фракции Блока коммунистов и социалистов о выделении помощи наиболее уязвимым категориям населения. 

Речь шла о предоставлении материальной поддержки ветеранам и “детям войны”, а также о помощи в размере 1000 леев пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 4000 леев. Как отметил депутат БКС Владимир Односталко, учитывая повышение цен на продукты питания и медикаменты, данная поддержка от государства крайне необходима.

– Мы предлагаем сохранить традиционную практику о выделении пенсионерам и бенефициарам социальных пособий, которые получают до 4000 леев, единовременной финансовой поддержки в размере 1000 леев, – подчеркнул он. 

Парламентское большинство инициативы не поддержало.

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