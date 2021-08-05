Депутаты ПДС не поддержат инициативы Блока коммунистов и социалистов о повышении зарплат и пенсий 

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Новая власть не поддержит проекты Блока коммунистов и социалистов, предусматривающие увеличение зарплат работников медицинской системы на 40%, удвоение зарплат социальных ассистентов, технического и вспомогательного персонала медучреждений, а также инициативы, касающиеся индексации пенсий и предоставления единовременной помощи в размере 1000 леев для подготовки к школе учащихся I-IX классов. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Он отметил в рамках интервью, что парламентское большинство поддержит только “хорошие проекты”, а инициативы Блока коммунистов и социалистов являются, на его взгляд, “популистскими”.

– Я сказал и на последнем заседании Постоянного бюро, что мы поддержим хорошие инициативы, но меньше популизма. Мы видим, что они стали очень щедрыми, особенно в том, что касается пенсий и зарплат. Не знаю, что с ними случилось, возможно, то, что они оказались в оппозиции. Но прошу их указать и источники этих повышений, – сказал Гросу.

Несколько дней назад коммунисты и социалисты представили инициативы, которые будут предложены на голосование парламенту. Речь идёт об увеличении зарплат некоторых категорий бюджетников, поддержке аграриев, введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль, предоставлении по тысяче леев помощи для подготовки всех учащихся I-IX классов к новому учебному году, обеспечении бесплатным питанием учащихся V-IX классов, внедрении нового механизма индексации пенсий, призванного сократить разрыв между самыми низкими и самыми высокими выплатами.

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