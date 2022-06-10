Депутаты ПДС не поддержали проект ПСРМ по снижению цен на горючее

Депутаты ПДС не поддержали проект ПСРМ по снижению цен на горючее

Парламентское большинство не поддержало проект ПСРМ, направленный на удешевление бензина и дизельного топлива за счёт снижения размера акцизов на основные нефтепродукты на 50% и освобождения от уплаты НДС на бензин и дизельное топливо. 

Петру Бурдужа, один из авторов данного проекта, отметил, что предлагаемые меры обсуждались с бизнес-средой и специалистами в области экономики, налогообложения и рынка нефтепродуктов. В то же время Бурдужа представил расчёт, показывающий, насколько снизятся цены на топливо, если инициатива будет одобрена.

Мы сделали расчёты 1 июня, исходя из цен, что были на тот момент. Так, бензин с 31,62 лея снизится в цене до 22,81 лея, а дизельное топливо с 27,89 лея до 21,75 лея, – сказал Бурдужа.

Он также уточнил, что аналогичные меры были предприняты в нескольких европейских государствах для помощи гражданам в кризисный период. Парламентское большинство, однако, инициативу не поддержало.

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