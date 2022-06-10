Депутаты ПДС не поддержали проект ПСРМ по снижению цен на горючее

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Парламентское большинство не поддержало проект ПСРМ, направленный на удешевление бензина и дизельного топлива за счёт снижения размера акцизов на основные нефтепродукты на 50% и освобождения от уплаты НДС на бензин и дизельное топливо.

Петру Бурдужа, один из авторов данного проекта, отметил, что предлагаемые меры обсуждались с бизнес-средой и специалистами в области экономики, налогообложения и рынка нефтепродуктов. В то же время Бурдужа представил расчёт, показывающий, насколько снизятся цены на топливо, если инициатива будет одобрена.

Мы сделали расчёты 1 июня, исходя из цен, что были на тот момент. Так, бензин с 31,62 лея снизится в цене до 22,81 лея, а дизельное топливо с 27,89 лея до 21,75 лея, – сказал Бурдужа.

Он также уточнил, что аналогичные меры были предприняты в нескольких европейских государствах для помощи гражданам в кризисный период. Парламентское большинство, однако, инициативу не поддержало.

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