Депутаты ПДС не поддержали предложение отдавать предпочтение при госзакупках местным производителям (ВИДЕО)

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С данной инициативой на заседании законодательного органа выступил депутат ПСРМ Раду Мудряк.

– Сегодня, как никогда ранее, местные производители нуждаются в поддержке государства. Это решение дало бы молдавским аграриям доступ на местный рынок, поддержку от государства, чтобы они смогли выжить в эти сложные времена, – подчеркнул социалист.

Депутаты ПДС предложение внести соответствующие поправки в законодательство не поддержали.

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