Депутаты ПДС не поддержали предложение отдавать предпочтение при госзакупках местным производителям (ВИДЕО)

Депутаты ПДС не поддержали предложение отдавать предпочтение при госзакупках местным производителям (ВИДЕО)

С данной инициативой на заседании законодательного органа выступил депутат ПСРМ Раду Мудряк. 

– Сегодня, как никогда ранее, местные производители нуждаются в поддержке государства. Это решение дало бы молдавским аграриям доступ на местный рынок, поддержку от государства, чтобы они смогли выжить в эти сложные времена, – подчеркнул социалист. 

Депутаты ПДС предложение внести соответствующие поправки в законодательство не поддержали.

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