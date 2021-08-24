Депутаты ПДС не хотят считаться с мнением Венецианской комиссии

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки сегодняшнего заседания пакет законопроектов, касающихся так называемой реформы юстиции, и не рассматривать их до тех пор, пока международные структуры, включая Венецианскую комиссию, не выскажутся по этому поводу.
– Необходимо подождать заключения Венецианской комиссии и других структур, и после этого принимать решения по поводу второго или окончательного чтения. До тех пор предлагаем исключить эти вопросы из повестки, – сказал депутат блока Василий Боля.
Парламентское большинство предложение не поддержало. Проекты остались в повестке.
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Так эта самая “Венецианская комиссия” вместе с “просвященной Европой” и продвигала последние 25 лет всех этих “демократических деятелей” типа PLDM, PAS и дрyгих, с извращенными “ценностями”. И с чего это им делать вид, что, типа, слyшают какyю-то там “комиссию”? Они же “свои”!!! Им можно ВСЁ !