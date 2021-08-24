Депутаты ПДС не хотят считаться с мнением Венецианской комиссии

Депутаты ПДС не хотят считаться с мнением Венецианской комиссии

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки сегодняшнего заседания пакет законопроектов, касающихся так называемой реформы юстиции, и не рассматривать их до тех пор, пока международные структуры, включая Венецианскую комиссию, не выскажутся по этому поводу.  

– Необходимо подождать заключения Венецианской комиссии и других структур, и после этого принимать решения по поводу второго или окончательного чтения. До тех пор предлагаем исключить эти вопросы из повестки, – сказал депутат блока Василий Боля. 

Парламентское большинство предложение не поддержало. Проекты остались в повестке.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Так эта самая “Венецианская комиссия” вместе с “просвященной Европой” и продвигала последние 25 лет всех этих “демократических деятелей” типа PLDM, PAS и дрyгих, с извращенными “ценностями”. И с чего это им делать вид, что, типа, слyшают какyю-то там “комиссию”? Они же “свои”!!! Им можно ВСЁ !

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md