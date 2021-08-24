Депутаты ПДС не хотят считаться с мнением Венецианской комиссии

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки сегодняшнего заседания пакет законопроектов, касающихся так называемой реформы юстиции, и не рассматривать их до тех пор, пока международные структуры, включая Венецианскую комиссию, не выскажутся по этому поводу.

– Необходимо подождать заключения Венецианской комиссии и других структур, и после этого принимать решения по поводу второго или окончательного чтения. До тех пор предлагаем исключить эти вопросы из повестки, – сказал депутат блока Василий Боля.

Парламентское большинство предложение не поддержало. Проекты остались в повестке.

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