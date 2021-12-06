Депутаты ПДС настояли на увеличении зарплат себе, Санду и министрам

Депутаты ПДС настояли на увеличении зарплат себе, Санду и министрам

Правящее большинство выступило против предложения Блока коммунистов и социалистов отказаться от запланированного на будущий год повышения зарплат депутатов, президента, членов правительства и судей КС.

Таким образом, с 1 января глава государства будет получать на 1500 леев больше, а депутаты и министры – на 1400 леев больше.

Ранее мы писали, что бюджет Министерства образования при этом будет урезан.

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