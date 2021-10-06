Депутаты ПДС и “Шор” не поддерживают запрет на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам

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Депутаты ПДС и фракции “Шор” не поддержали проект Земельного кодекса, который законодательно регулирует земельные отношения и запрещает продажу сельскохозяйственных земель иностранцам. На сегодняшнем заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам они воздержались от голосования.

По словам депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка, документ готовился в течение трех лет специалистами Аграрного университета, Академии наук Молдовы, экспертами в области кадастровой деятельности, в том числе из Венгрии и Польши. Он обратил внимание депутатов ПДС и фракции “Шор” на то, что принятия этого кодекса ждут фермеры.

– Основными принципами нового кодекса являются сфера регулирования, земельный фонд, права на земельные участки. А базируется он на запрете на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, – заявил Мудряк.

Он также отметил, что в правительстве Гаврилицы есть два министра, которые поддержали идею продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Депутат заявил, что эти люди настаивают на том, чтобы инвестиции в сельское хозяйство были увеличены только путём предоставления гражданам других стран права покупать землю в Молдове.

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