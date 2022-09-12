Депутаты ПДС хотят учредить в Молдове новый праздник, посвящённый сливам

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Депутаты ПДС предлагают ежегодно проводить в третье воскресенье сентября Национальный фестиваль слив. Соответствующую инициативу парламентарии зарегистрировали в секретариате законодательного органа.

Депутаты парламентского большинства отмечают, что слива является одной из старейших культур, выращиваемых в Молдове, и занимает второе место, после яблока, по объёму производства и занимаемым площадям, и первое место среди косточковых.

Инициатива будет рассмотрена на заседании законодательного органа.

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