Депутаты ПДС блокируют инициативы оппозиции, направленные на улучшение жизни граждан (ВИДЕО)

Не прошло и месяца, как депутаты ПДС уже устали работать. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко. Она отметила, что представители правящей партии проигнорировали сегодня заседание Постоянной парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию, на котором должен был быть рассмотрен ряд важных проектов для граждан.
– Сегодня должны были рассматриваться вопросы, инициированные депутатами от оппозиции, – 8 законопроектов Блока коммунистов и социалистов, включая запрет на продажу молдавских земель иностранцам, обеспечение бесплатным питанием учащихся гимназий, выделение по 1000 леев для подготовки детей к школе. Все они, фактически, были сегодня заблокированы. Мы думаем, что это было сделано намеренно. Депутаты парламента от ПДС сегодня продемонстрировали две вещи: нежелание работать, несмотря на то, что парламент приступил к своей работе 23 июля – месяца ещё не прошло, как они уже устали. Второе: эти депутаты парламента, несмотря на все свои разговоры об открытости, желании сотрудничать, сегодня проявили явное нежелание сотрудничать, нежелание рассматривать законодательные инициативы от оппозиции, все из которых направлены на улучшение жизни наших с вами сограждан, – сказала она.
Напомним, что ПДС выступила против включения данных инициатив в повестку последнего заседания парламента.
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