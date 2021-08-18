Депутаты ПДС блокируют инициативы оппозиции, направленные на улучшение жизни граждан (ВИДЕО)

– Сегодня должны были рассматриваться вопросы, инициированные депутатами от оппозиции, – 8 законопроектов Блока коммунистов и социалистов, включая запрет на продажу молдавских земель иностранцам, обеспечение бесплатным питанием учащихся гимназий, выделение по 1000 леев для подготовки детей к школе. Все они, фактически, были сегодня заблокированы. Мы думаем, что это было сделано намеренно. Депутаты парламента от ПДС сегодня продемонстрировали две вещи: нежелание работать, несмотря на то, что парламент приступил к своей работе 23 июля – месяца ещё не прошло, как они уже устали. Второе: эти депутаты парламента, несмотря на все свои разговоры об открытости, желании сотрудничать, сегодня проявили явное нежелание сотрудничать, нежелание рассматривать законодательные инициативы от оппозиции, все из которых направлены на улучшение жизни наших с вами сограждан, – сказала она.