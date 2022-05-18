Депутаты Партии «ШОР» и ПКРМ потребовали отставки правительства в рамках флешмоба

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Хорошие времена – цены сошли с ума! Долой правительство и власть PAS, которые водят народ за нос! Это некоторые из лозунгов, скандируемых в рамках флешмоба, организованного в среду перед исполнительным органом власти членами и симпатизантами Партии коммунистов Республики Молдова, в котором приняли участие и представители Партии «ШОР».

Простые люди, участвовавшие в акции, жаловались, что больше не справляются с беспрецедентными подорожаниями, и возмущались тем, что власть ничего не предпринимает для преодоления катастрофической ситуации в стране.

«Нынешняя власть давала кучу обещаний. Нам обещали повышение пенсий и зарплат, обещали борьбу с коррупцией. Я надеялась, что во власть придут молодые люди, получившие образование в Гарварде, со здоровым видением. И вправду, пришли молодые люди, но такие глупые, чванливые и дилетанты в полном смысле этого слова. Они не хотят или не могут работать, но также не просят совета у тех, кто в этом преуспел. Вон из нашей страны! Они наши враги», – возмущалась одна из протестующих. «Мы ждали хороших времен, но наступили самые тяжелые и горькие времена. 40 депутатов PAS стали миллионерами примерно через год правления. Позор вам! Позор толстокожим у власти! Проснитесь, дорогие молдаване, это наш последний шанс! Они никого не слушают, ни с кем не консультируются, им важны только их интересы, люди их не интересуют», – скандировала другая участница флешмоба.

Депутаты Партии «ШОР» Марина Таубер и Вадим Фотеску подчеркнули, что Республика Молдова переживает сегодня самые сложные времена с момента обретения независимости. В нашей стране процветает кризис беспрецедентного роста цен за последние 20 лет. Инфляция на данный момент достигает 27 процентов, цена на газ выросла в семь раз, за полтора года цена на электроэнергию выросла на 30 процентов, а поставщики электроэнергии попросили нового повышения тарифов. В то же время цена на бензин превышает психологический порог и в четверг будет стоить 30 леев за литр.

«Мы должны действовать против этой власти. Мы отвели им достаточно времени, чтобы они продемонстрировали свои способности. И что мы видим? Высокие цены, инфляцию 27%. Они не хотят помогать людям, отвергают инициативы оппозиции. У людей нет ни денег, ни терпения, чтобы справляться с этими “хорошими временами”. Долой власть! Долой правительство Майи Санду!», – заявила депутат от Партии «ШОР» Марина Таубер. «Почему инфляция в нашей стране выше, чем в других странах мира, в том числе в тех, которые находятся под санкциями или в которых ведутся военные действия? У правительства должен быть план по снижению этой инфляции, но оно ничего не делает. Действия исполнительной власти и остальных государственных институтов не имеют ничего общего с тем, что происходит в стране. Долой PAS!», – заявил депутат от Партии «ШОР» Вадим Фотеску.

Партия «ШОР» решила откликнуться на обращение Партии коммунистов, которая призвала все оппозиционные политические силы объединиться, чтобы вместе протестовать против режима Майи Санду. Как указывает Партия «ШОР», в эти решающие моменты для будущего Республики Молдова необходима консолидация всех парламентских и внепарламентских оппозиционных сил. В свою очередь Партия «ШОР» призывает всех людей доброй воли, которые устали от издевательств власти PAS, присоединиться, чтобы оказать давление на власть с целью выведения страны из кризиса и решения проблем людей.

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