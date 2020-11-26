Депутаты партии Санду не могут работать до 21.00 – у них телеэфиры (ВИДЕО)

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Председатель законодательного органа Зинаида Гречаный предложила депутатам поработать сегодня до 21.00, чтобы рассмотреть все инициативы правительства и, если успеют, – законопроекты депутатов, так как повестка завтрашнего заседания очень насыщенная и включает в том числе проведение слушаний. Однако депутаты ПДС не согласились с этим предложением, пояснив, что вечером у них запланировано участие в ток-шоу.

– Ваше рабочее место – не на телевидении, – возмутилась спикер.

Недоумение Зинаиды Гречаный разделила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

– На предложение поработать сегодня до 21.00 депутаты ПДС заявили, что у них телеэфиры и им нужно уйти. Вы можете себе представить, что вы бы ушли с работы, чтобы сходить на ТВ? – написала она на своей странице в соцсети.

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