Депутаты партии Майи Санду обвинены в отсутствии профессионализма

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Партия Майи Санду ведёт себя по-детски и непрофессионально. Так отреагировал депутат от ПСРМ, председатель парламентской юридической комиссии Василий Боля на требование ПДС внести поправки в Кодекс о выборах. В ходе пресс-конференции Боля подробно рассказал, как ранее депутаты «Действие и солидарность» помешали голосованию по законопроекту, а теперь они же настойчиво требуют его принятия.

После того как в первом чтении был принят концепт проекта, на платформе комиссии мы организовали ещё один раунд дискуссий с гражданским обществом. Члены оппозиции отметили, что в пропорции 90% проект является хорошим и что ко второму чтению они предложат поправки по его улучшению. Однако позже они попытались саботировать голосование во втором чтении, – рассказал Боля.

Он также напомнил, что депутаты от ПДС противились голосованию во втором чтении, так как считали, что «власти намеревались изменить правила игры в угоду одному электоральному конкуренту». Больше того, парламентская оппозиция считала, что, если данный документ будет одобрен, президентские выборы можно считать скомпрометированными.

Чтобы соблюсти требования транспарентности при принятии решений, руководство парламента отправило проект на экспертизу Венецианской комиссии. Сегодня мы уже видим изменение подхода со стороны ПДС. Сегодня они, наоборот, говорят, что проект срочно надо одобрить, а если это не произойдёт, то выборы будут скомпрометированы, – объяснил социалист, пишет ntv.md.

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