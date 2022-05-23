Депутаты парламентов Молдовы и Румынии проведут в июне первое совместное заседание

Депутаты парламентов Молдовы и Румынии проведут в июне первое совместное заседание

Совместное заседание депутатов парламентов Молдовы и Румынии может пройти в середине июня, сообщает портал deschide.md со ссылкой на свои источники в законодательном органе Республики Молдова. Точную дату согласует руководство парламентов. 

Как отмечает портал, решение о совместном заседании было принято 20 мая в Яссах на заседании юридических комиссий и комиссий по внешней политики Парламента Республики Молдова и Сената Румынии.

В середине февраля в Кишинёве прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.

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