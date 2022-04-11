Депутаты начинают обсуждение проекта БКС о постоянном нейтралитете Молдовы

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Депутаты начинают обсуждение законопроекта Блока коммунистов и социалистов (БКС) о постоянном нейтралитете. Документ включён в повестку заседания комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, которое состоится в среду, 13 апреля.

По мнению авторов, постоянный нейтралитет означает, что Республика Молдова обязуется оставаться нейтральной в любом конфликте в настоящем и будущем, независимо от воюющих сторон и места и времени его возникновения. В то же время Республика Молдова не допустит развёртывания войск других государств на своей территории. Это, однако, не мешает нашей стране использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для военной защиты от любых агрессоров и предотвращения любых действий, несовместимых с её нейтралитетом, которые воюющие стороны могут совершить на её территории.

– Обеспечение национальной безопасности и обороны предполагает, что нельзя жертвовать собственными интересами в пользу другого государства, группы государств или международных структур…Цель нейтралитета – повысить безопасность страны, а не ограничить её обороноспособность, – говорится в документе.

В то же время БКС отмечает, что принятие проекта о постоянном нейтралитете не исключает участия Республики Молдова в глобальных, региональных и субрегиональных усилиях по продвижению международной стабильности и безопасности посредством гуманитарного сотрудничества с ООН, ОБСЕ и другими международными организациями невоенного характера.

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