Депутаты фракций Санду и Нэстасе выступили единым фронтом с Канду и Шором против Думбрэвяну

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Постоянная парламентская комиссия по здравоохранению и социальной защите отклонила сегодня вотум недоверия Министерству здравоохранения, выдвинутый олигархической группировкой “Про-Молдова – Шор”. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ, вице-председатель комиссии Владимир Односталко.

На заседание комиссии, отмечает Односталко, Виорика Думбрэвяну пришла с командой министерства, руководством Национального агентства общественного здоровья и руководством Национальной кассы медицинского страхования.

В результате обсуждений команда Думбрэвяну дала исчерпывающие ответы на все вопросы членов парламентской комиссии. Со стороны депутатов ПСРМ попросил к пленарному заседанию передать каждому депутату парламента самые важные цифры и информацию, как, например, о гуманитарной помощи, оказанной нашей стране со стороны иностранных партнЁров, общественных организаций, экономических агентов, так и о ситуации с финансированием медицинских учреждений. По итогам голосования из 9-ти членов комиссии 5 высказались за отклонение вотума недоверия (депутаты ПСРМ и ДПМ) и 4 депутата – за вотум недоверия. Что очень важно: депутаты ПДС и ППДП проявили единую консолидированную позицию вместе олигархическими структурами Канду и Шора, – отметил он.

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