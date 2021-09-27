Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов встретились с руководством Венецианской комиссии

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Вице-председатель Парламента РМ, вице-председатель ПАСЕ Влад Батрынча, депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну и экс-министр юстиции Фадей Нагачевский встретились сегодня в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарём Комиссии Симоной Граната-Менгини.

Глава Венецианской комиссии поприветствовал принятие на прошлой неделе Парламентом РМ поправок в Конституцию, направленных на усиление независимости молдавского правосудия. Проект реформирования юстиции был разработан профильным министерством во главе с Фадеем Нагачевским и зарегистрирован в законодательном органе в декабре 2020 года.

Джанни Букиккио подчеркнул, что Венецианская комиссия окажет руководству РМ всю необходимую поддержку для обеспечения независимости государственных учреждений. Кроме того, Европейская комиссия за демократию через право будет и далее следить за соблюдением верховенства закона в нашей стране и за тем, чтобы проекты законов соответствовали всем принципам правового государства и европейским нормам.

Встреча прошла на “полях” осенней сессии ПАСЕ, которая открылась сегодня и в которой принимают участие молдавские парламентарии.

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