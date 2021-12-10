Депутаты фракции БКС встретились с делегацией российского парламента

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Члены Партии социалистов Республики Молдова и Партии коммунистов Республики Молдова, представители парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов встретились сегодня с делегацией депутатов Федерального Собрания Российской Федерации, посетившей Республику Молдова.

Пользуясь случаем, председатель фракции Зинаида Гречаный поздравила членов делегации с избранием депутатами Государственной Думы по итогам осенних выборов.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов выразили заинтересованность в налаживании активного и продуктивного взаимодействия с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации. По их мнению, существуют хорошие предпосылки для использования огромного потенциала сотрудничества. Так, в Парламенте Республики Молдова действует многочисленная Группа дружбы с Российской Федерацией во главе с Зинаидой Гречаный, а также Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Парламентом Республики Молдова и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Молдавские депутаты были проинформированы о том, что в ближайшее время в Государственной Думе будет завершена процедура назначения Группы дружбы с Парламентом Республики Молдова.

Парламентарии двух стран договорились поддерживать постоянный диалог по всем текущим вопросам и своей законодательной деятельностью способствовать укреплению молдо-российских отношений и продвижению интересов граждан.

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