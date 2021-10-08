Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют освободить Стояногло под личные гарантии (ФОТО)

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Депутаты БКС подали сегодня, 8 октября, в суд сектора Чеканы ходатайство об освобождении Александра Стояногло под их личные гарантии.

Напомним, что у здания суда сектора Чеканы этим утром проходит акция протеста, в которой принимают участие более ста человек. Граждане требуют немедленного освобождения Александра Стояногло.

Сегодня судьи должны рассмотреть запрос прокуроров об аресте Стояногло на 30 суток. Заседание было намечено на 9.30, однако на момент выхода публикации оно ещё не началось.

Согласно законодательству, личная гарантия заключается в письменном обязательстве лиц, которые своим авторитетом и денежной суммой гарантируют соответствующее поведение задержанного, включая соблюдение общественного порядка и явку в суд по требованию органов правопорядка. Количество гарантов не может быть меньше 2 и больше 5.

Личная гарантия как предварительная мера позволяется лишь по требованию гарантов и с согласия лица, которому даются такие гарантии. При предоставлении письменной гарантии каждый гарант одновременно вносит депозит в прокуратуру или судебную инстанцию в размере от 50 до 300 условных единиц, что эквивалентно 2500-15000 леев.

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