Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют немедленного освобождения Александра Стояногло (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют немедленного освобождения Александра Стояногло (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют немедленного освобождения Александра Стояногло. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча. “Недопустимо, чтобы в офисе одной партии решали, кого сажать за решётку”, – подчеркнул он. 

– Эта история уже не про Стояногло. Это – история про Республику Молдова, про установление диктатуры одной партии. В офисе одной партии будут решать, кого посадить за решётку. Это возвращает нас к захваченному государству, где любого могут посадить без права на защиту, без суда и следствия, – сказал он. 

Батрынча также возмутился отсутствием реакции на происходящие в стране события со стороны партнёров по развитию.

– Молдова является членом международных организаций, которые как правило действуют оперативно и здраво, – подчеркнул депутат БКС. 

В заключение Батрынча напомнил о масштабном протесте, намеченном на воскресенье, без партийных флагов и лозунгов и со свободным микрофоном, у которого сможет высказаться каждый.

– На кону – будущее Республики Молдова, – добавил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md