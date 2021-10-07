Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют немедленного освобождения Александра Стояногло (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют немедленного освобождения Александра Стояногло. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча. “Недопустимо, чтобы в офисе одной партии решали, кого сажать за решётку”, – подчеркнул он.

– Эта история уже не про Стояногло. Это – история про Республику Молдова, про установление диктатуры одной партии. В офисе одной партии будут решать, кого посадить за решётку. Это возвращает нас к захваченному государству, где любого могут посадить без права на защиту, без суда и следствия, – сказал он.

Батрынча также возмутился отсутствием реакции на происходящие в стране события со стороны партнёров по развитию.

– Молдова является членом международных организаций, которые как правило действуют оперативно и здраво, – подчеркнул депутат БКС.

В заключение Батрынча напомнил о масштабном протесте, намеченном на воскресенье, без партийных флагов и лозунгов и со свободным микрофоном, у которого сможет высказаться каждый.

– На кону – будущее Республики Молдова, – добавил он.

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