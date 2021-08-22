Депутаты Блока коммунистов и социалистов приняли участие в церемонии захоронения останков советских воинов

0

Депутаты Блока коммунистов и социалистов, активисты ПСРМ приняли сегодня участие в церемонии захоронения останков советских воинов, погибших за освобождение Молдовы от фашистских захватчиков, которая состоялась на Шерпенском плацдарме. Организатором мероприятия выступил Национальный координационный комитет “Победа”.

Останки погибших героев были обнаружены в ходе поисковых экспедиций. 77 лет назад, в апреле 1944-го года, войска Красной армии с боями заняли семь плацдармов вдоль течения реки Днестр. На протяжении 5-ти месяцев упорных и кровопролитных боёв, ценою своих жизней, советские воины удерживали эти небольшие участки земли. В августе 1944-го года с днестровских плацдармов началась Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.